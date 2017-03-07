Зверев и Щур отправлены под домашний арест

Как уже сообщал РИАЦ, депутаты Волгоградской гордумы Алексей Зверев и Евгений Щур, вместе с бывшими коллегами Евгением Глазковым и Федором Литвиненко, обвиняются в мошенничестве в сфере страхования, совершенном в особо крупном размере. 15 декабря прошлого года постановлением Центрального районного суда Волгограда депутаты были взяты под стражу.

Центральный суд 7 марта удовлетворил просьбу адвокатов подозреваемых и изменил меру пресечения на домашний арест. Литвиненко пока остается под стражей, Глазков находится в розыске.