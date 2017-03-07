В Калининграде начнутся слушания по делу об убийстве директора лицея

Ночью 20 марта 2016 года тело 62-летнего Кобера с признаками криминальной смерти было найдено в его квартире, на теле погибшего были обнаружены колото-резаные ранения. Позднее выяснилось, что директора лицея задушили. По версии следствия, нападение с целью ограбления спланировала 41-летняя гражданская жена Кобера, она же привлекла к исполнению своих знакомых. Затем сообщники решили убить мужчину.

Чтобы отвести от себя подозрение, женщина попросила исполнителей связать ей руки и закрыть ее на балконе. Кроме нее следователи задержали троих калининградцев. В квартирах, где они проживали, найдены похищенные деньги, драгоценности и имущество Кобера.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением заместитель прокурора области направил в Ленинградский районный суд Калининграда для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Действия обвиняемой следствие квалифицировало по части 3,5 статьи 33 (организация преступления), пункту «б» части 4 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (разбой в особо крупном размере), что наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.

Двоих обвиняемых будут судить по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору), максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 10 лет. Обвиняемого, причинившего смерть потерпевшему, по пункту «б, в» части 4 статьи 162 УК РФ, и пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений), мужчина может получить до 20 лет лишения свободы.