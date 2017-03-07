Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Егор Дружинин покидает шоу «Танцы»
Под Донецком идут ожесточенные бои, ВСУ несут серьезные потери
Кремль отреагировал на расследование ФБК о недвижимости Медведева
Только сейчас открывается тайна смерти Николая Еременко
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
Натали Портман родила дочь
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
«В Киеве - паника и растерянность»: экс-премьер Украины о Крыме
«Штурмовой «колобок»: СМИ об оружии спецназа РФ
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Экс-командиры НАТО испугались «маленьких синих моряков» РФ – СМИ
Оружие Путина пошатнет мировой баланс сил – СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
12Наступление на Мосул
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
15:22 (мск), источник: Tengrinews

Суд наказал «дворника из акимата», ездившего без госномеров в Алматы

Мужчину привлекли к административной ответственности.

Источник: Tengrinews

Специализированный межрайонный административный суд Алматы наказал «дворника из акимата», ездившего без госномеров, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Дело в суд поступило по статье 613, части 4 КоАП РК, то есть «Отказ от прохождения экспертизы на наличие в крови алкоголя или наркотика». «Дворник из акимата» свою вину признал и раскаялся. Об этом сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда в ответе на запрос Tengrinews.kz.

Читайте также
Алматинка рассказала о деревянных стульях в салоне водителя Uber

Согласно постановлению суда, мужчину лишили права управлять автомобилем на два года. 20 февраля водитель, ездивший без госномера, представился полицейским начальником отдела, затем водителем в горадминистрации, а по приезде в наркологический центр сказал, что он дворник.

Как сообщили полицейские журналистам, мужчина выражался нецензурной бранью и угрожал «вышестоящими лицами». В багажнике его машины были обнаружены госномера серии «АА». Позже выяснилось, что автомобиль принадлежит ТОО «Ақпараттық-технологиялық орталық», учредителем которого является акимат Алматы. В компании сообщили, что водитель уволился по собственному желанию.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Азербайджане ожидают визита Назарбаева в апреле
Путин помиловал осужденную за sms в Грузию Оксану Севастиди
Россия вошла в тридцатку лучших стран мира
В Центре Рерихов объяснили обыски в музее
Памфилова: президентские выборы-2018 не стоит проводить в марте
Лавина накрыла лыжников на курорте во французских Альпах
Госдума одобрила запрет на «странные» имена
Церковная комиссия опровергла мироточение бюста Николая II
Спорт
«Короли» остудят южный пыл «Наполи»: анонс матчей Лиги чемпионов Итальянский "Наполи" надеется на родные стены, мощь своей атаки, Пепе Рейну в воротах и удачу в ответной встрече с мадридским "Реалом"
Авто
Огромный кроссовер Audi Q8: премьера состоялась Audi часто показывает несколько концептов с похожими названиями. И это всегда означает только одно — серийная версия не за горами
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
Егор Дружинин покидает шоу «Танцы» Тренер и судья танцевального конкурса на ТНТ уходит из проекта накануне запуска нового сезона
Недвижимость
15 тысяч молодых семей получат деньги на жилье
Жителей хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь