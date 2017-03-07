Суд наказал «дворника из акимата», ездившего без госномеров в Алматы

Дело в суд поступило по статье 613, части 4 КоАП РК, то есть «Отказ от прохождения экспертизы на наличие в крови алкоголя или наркотика». «Дворник из акимата» свою вину признал и раскаялся. Об этом сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда в ответе на запрос Tengrinews.kz.

Согласно постановлению суда, мужчину лишили права управлять автомобилем на два года. 20 февраля водитель, ездивший без госномера, представился полицейским начальником отдела, затем водителем в горадминистрации, а по приезде в наркологический центр сказал, что он дворник.

Как сообщили полицейские журналистам, мужчина выражался нецензурной бранью и угрожал «вышестоящими лицами». В багажнике его машины были обнаружены госномера серии «АА». Позже выяснилось, что автомобиль принадлежит ТОО «Ақпараттық-технологиялық орталық», учредителем которого является акимат Алматы. В компании сообщили, что водитель уволился по собственному желанию.