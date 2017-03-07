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15:19 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сотрудники полиции изъяли у жителей Приангарья более тысячи единиц оружия

Правоохранителями аннулировано 173 лицензии.

Свыше 1 тысячи единиц оружия и 165 патронов различного калибра изъяли у жителей Иркутской области за различные нарушения правил хранения и использования. В ходе данной работы сотрудниками Росгвардии аннулировано 173 лицензии и разрешения на хранение и ношение гражданского огнестрельного оружия. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Иркутской области.

С начала текущего года сотрудниками полиции было проведено 29 проверок обеспечения сохранности оружия юридическими лицами, условия хранения оружия проверены у 11,8 тысячи владельцев и составлено 526 административных протоколов.

«Жители Приангарья добровольно сдали на возмездной основе 36 единиц оружия на сумму 217 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

В настоящее время в собственности у жителей Иркутской области находится 148 тысяч единиц гражданского оружия.

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