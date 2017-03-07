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15:15 (мск), источник: Noi.md

В багаже молдаванки обнаружены 150 фальшивых паспортов

Пограничники выявили на контрольно-пропускном пункте Кишиневского международного аэропорта документы с явными признаками фиктивности в багаже пассажирки, прибывшей авиарейсом Кишинев-Стамбул, сообщает NOI.md.

Источник: Noi.md

Инцидент произошел 6 марта текущего года, около 12:30. Во время пограничного контроля в багаже 46-летней гражданки Российской Федерации, уроженки города Дубоссары, обнаружены примерно 150 паспортов и проездных документов с явными признаками подделки. Среди них удостоверения личности для лиц без гражданства; российские паспорта; молдавские, российские и приднестровские удостоверения личности; военные билеты; свидетельства о рождении, дипломы об образовании и другие документы, которые предположительно подлежали фальсификации различными способами с заменой фотографии и изменением личных данных.

В то же время, обнаружен блокнот, в котором было указана стоимость и время изготовления поддельного документа.

Женщина задержана сотрудниками отдела уголовного преследования пограничной полиции, а документы направлены на экспертизу в Управление экспертизы, для выяснения какие из документов являются поддельными.

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