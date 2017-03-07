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16:46 (мск), источник: РИА Новости

Подозреваемые в убийстве студента из Чада в Казани признали вину

КАЗАНЬ, 7 мар — РИА Новости, Ирина Дурницына. Молодые люди, задержанные в Казани по подозрению в убийстве студента из Чада, признали вину, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

Тело 24-летнего студента Казанского федерального университета из Чада было обнаружено в Казани вечером 16 февраля у дома по улице А. Кутуя с признаками насильственной смерти — множественными колото-резаными ранами грудной клетки и открытой черепно-мозговой травмой. По факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

«В рамках расследования уголовного дела по подозрению в совершении преступления были задержаны 22-летний Руслан Архипов (прежняя фамилия — Хиалеев) и 19-летний Роман Халилов. Подозреваемые вину признали, в ближайшее время следователь обратится в суд с избранием в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По предварительной версии, подозреваемые заранее продумали нападение. Они поджидали молодого человека, заранее вооружившись ножом и молотком. Следователь назначил судебно-медицинскую, судебно-криминалистическую и судебно-генетическую экспертизы.

«В рамках расследования данного уголовного дела будет проверяться причастность Архипова и Халилова к совершению аналогичных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается», — отмечает СУСК.

Ранее президент Татарстана поручил правоохранительным органам взять расследование убийства студента из Чада на особый контроль. Кроме того, президент республики объявил вознаграждение в 1,5 миллиона рублей за информацию об обстоятельствах убийства иностранного студента.

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