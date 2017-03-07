В центре Калининграда обнаружено тело пенсионера
В центре Калининграда обнаружено тело пожилого мужчины. Об этом «Новому Калининграду.Ru» во вторник днем сообщили очевидцы.
В центре Калининграда обнаружено тело пожилого мужчины. Об этом «Новому Калининграду.Ru» во вторник днем сообщили очевидцы.
Тело пенсионера обнаружено на Ленинском проспекте у дома № 21−25. По словам очевидца, мужчина был прилично одет. На месте происшествия находятся полицейские. Пенсионера пытались реанимировать.
Факт гибели мужчины подтвердили в