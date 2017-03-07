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16:44 (мск), источник: Новый Калининград

В центре Калининграда обнаружено тело пенсионера

В центре Калининграда обнаружено тело пожилого мужчины. Об этом «Новому Калининграду.Ru» во вторник днем сообщили очевидцы.

Тело пенсионера обнаружено на Ленинском проспекте у дома № 21−25. По словам очевидца, мужчина был прилично одет. На месте происшествия находятся полицейские. Пенсионера пытались реанимировать.

Факт гибели мужчины подтвердили в пресс-службе регионального Следственного комитета. На место происшествия направился следователь. По факту смерти пенсионера инициирована доследственная проверка.

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