Большой провал. Под Калининградом рушится склон под резиденцией Президента

Сооружение должно было защищать берег от разрушения. Но теперь его само нужно спасать: вода легко проходит сквозь него и всё больше размывает склон. До резиденции Президента РФ — несколько десятков метров.

Плиты не держат

Земля за променадом проваливается, ямы достигают трёх метров в глубину. Пока всё, что могут сделать власти, — огородить опасные участки ленточкой.

«Берег за променадом размывает уже лет шесть. Чиновники обратили на это внимание, когда уже поехал склон», — говорит житель Пионерского Владимир Зубов.

Начальник отдела по ГО, ЧС администрации Пионерского ГО Игорь Иванов, подтверждает: ситуация ухудшается с каждым годом. Сейчас быстрее, потому что исчез пляж, защищавший променад от прибоя. В ГБУ КО «Балтберегозащита» говорят, что произошло повреждение плит сооружения. Из-за их недостаточного заглубления прибой проникает сквозь подпорную стенку променада и размывает берег.

«Активно разрушается склон в районе Соснового бора, — рассказали в учреждении. — Участок берегозащитного сооружения ГК “Янтарь” (резиденции) находится в ограниченно работоспособном состоянии и не полностью выполняет свою функцию».

Ямы в центральной части променада достигают полутора метров в глубину, в восточной части — сплошная полоса провала глубиной до трёх метров. Дальнейшая просадка может привести к ускорению оползневых процессов.

С проектами — беда

Не секрет, что от буйных волн Балтики берег защищают еще немецкие буны. «Балтберегозащита» собирается восстановить систему и получить за счёт намыва песка прирост пляжа, как в еще одном курортном городе Зеленоградске. Там после восстановления бун в конце прошлого года аварийные участки пляжа увеличились на 10 метров, обошлось всё в 77 млн рублей.

Сейчас готовят сметы для таких же работ в Пионерском. Одобрят ли их — выяснится через полтора месяца. То, что город может встретить курортный сезон без половины пляжа, не самое страшное. Если не принять мер, Пионерский может остаться без променада и парка «Сосновый бор». Власти будут просить область выделить деньги.

Променады строят, в первую очередь, для защиты берега от стихии. И если они не готовы к такой «неожиданности», как смытый штормом пляж, что это за защита? Области хронически не везёт с береговой инфраструктурой. В Светлогорске до сих пор не могут достроить пляжеудерживающее сооружение (променад длиной в километр), которое обещали сдать ещё год назад. Летом поменяли подрядчика. Новый столкнулся с непредвиденными сложностями: в процессе бурения наткнулись на железобетонные конструкции.