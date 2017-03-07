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16:22 (мск), источник: РИА Крым

На Ай-Петри в снегу застряла москвичка на иномарке

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости (Крым). На плато Ай-Петри в снегу застрял автомобиль Skoda с водителем и двумя пассажирами. Инцидент произошел накануне вечером, сообщили в пресс-службе «Крым-СПАСа».

«В снегу застрял автомобиль под управлением 48-летней жительницы Москвы. В машине также находились еще двое жителей Ялты. Установив телефонную связь с пострадавшими и их приблизительное местонахождение, к месту происшествия для оказания помощи выехали две группы спасателей Бахчисарайского и Ялтинского аварийно-спасательных отрядов, а также спасатели КРОООО «Российский союз спасателей», — рассказали в «Крым-СПАСе».

Как отмечают в службе, поисково-спасательные работы проводились в ночное время и осложнялись неблагоприятными погодными условиями (плохая видимость, гололедица).

По прибытии к месту происшествия при помощи такелажного оборудования и лебедки спасатели отбуксировали автомобиль из снежного заноса на дорожное полотно, после чего пассажиры смогли продолжить движение. В медицинской помощи никто из них не нуждался.

Стоит отметить, что в настоящее время проезд на плато Ай-Петри запрещен.

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