На Ай-Петри в снегу застряла москвичка на иномарке

«В снегу застрял автомобиль под управлением 48-летней жительницы Москвы. В машине также находились еще двое жителей Ялты. Установив телефонную связь с пострадавшими и их приблизительное местонахождение, к месту происшествия для оказания помощи выехали две группы спасателей Бахчисарайского и Ялтинского аварийно-спасательных отрядов, а также спасатели КРОООО «Российский союз спасателей», — рассказали в «Крым-СПАСе».

Как отмечают в службе, поисково-спасательные работы проводились в ночное время и осложнялись неблагоприятными погодными условиями (плохая видимость, гололедица).

По прибытии к месту происшествия при помощи такелажного оборудования и лебедки спасатели отбуксировали автомобиль из снежного заноса на дорожное полотно, после чего пассажиры смогли продолжить движение. В медицинской помощи никто из них не нуждался.