На Ай-Петри в снегу застряла москвичка на иномарке
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости (Крым). На плато
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости (Крым). На плато
«В снегу застрял автомобиль под управлением 48-летней жительницы Москвы. В машине также находились еще двое жителей Ялты. Установив телефонную связь с пострадавшими и их приблизительное местонахождение, к месту происшествия для оказания помощи выехали две группы спасателей Бахчисарайского и Ялтинского
Как отмечают в службе,
По прибытии к месту происшествия при помощи такелажного оборудования и лебедки спасатели отбуксировали автомобиль из снежного заноса на дорожное полотно, после чего пассажиры смогли продолжить движение. В медицинской помощи никто из них не нуждался.
Стоит отметить, что в настоящее время проезд на плато