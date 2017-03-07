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16:14 (мск), источник: Калининград.Ru

На трассе Калининград — Неман машина скорой помощи вылетела в кювет

В понедельник, 6 марта, на трассе Калининград — Неман водитель автомобиля «ГАЗ» не справился с управлением и вылетел в кювет. В аварии ранения получил 48-летний пассажир. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Кроме этого, на дорогах Калининградской области пострадали ещё четыре пешехода. Их госпитализировали в медицинские учреждения.

Также на проспекте Мира водитель «Форда» сбил 42-летнюю женщину на регулируемом переходе.

На улице Советской в Гусеве под колёса «Вольво» попал семилетний ребёнок, который неожиданно вышел на проезжую часть дороги.

На трассе Калининград — Багратионовск водитель «Рено», уходя от столкновения с затормозившей машиной, совершил наезд на 77-летнего пенсионера.

В Немане на улице Советской под колёса попала 15-летняя девочка. Она переходила проезжую часть по «зебре».

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