На трассе Калининград — Неман машина скорой помощи вылетела в кювет

Кроме этого, на дорогах Калининградской области пострадали ещё четыре пешехода. Их госпитализировали в медицинские учреждения.

Также на проспекте Мира водитель «Форда» сбил 42-летнюю женщину на регулируемом переходе.

На улице Советской в Гусеве под колёса «Вольво» попал семилетний ребёнок, который неожиданно вышел на проезжую часть дороги.

На трассе Калининград — Багратионовск водитель «Рено», уходя от столкновения с затормозившей машиной, совершил наезд на 77-летнего пенсионера.

В Немане на улице Советской под колёса попала 15-летняя девочка. Она переходила проезжую часть по «зебре».