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15:56 (мск), источник: 36on.ru

После падения мужчины с башенного крана в Воронеже завели уголовное дело

Следователи СУСКа возбудили уголовное дело после несчастного случая, произошедшего на стройке, расположенной в центре Воронежа. Как мы писали ранее, на улице Фридриха Энгельса, 24 упала стрела башенного крана.

Инцидент произошел 26 января 2017 года. В этот день во время строительных работ произошло разрушение стрелы крана КБ-474. 30-летний монтажник, находившийся на ней, упал с большой высоты. В результате случившегося он был госпитализирован в больницу с многочисленными травмами нижних конечностей. По предварительным данным, мужчине был причинен тяжкий вред здоровью.

Сегодня, 7 марта, в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области сообщили, что после проверки по факту происшествия, было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ — «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека». Сейчас следователи ищут виновника преступления.

— Проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы происшествия, представители компании-застройщика и подрядчика, изучается строительная и хозяйственная документация, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, — рассказал руководитель следственного отдела по Центральному району Воронежа регионального следственного управления Андрей Филимонов.

Отметим, что максимальная санкция части 1 статьи 216 — 3 года лишения свободы.

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