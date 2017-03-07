В Нижегородской области заведено дело на сотрудника администрации Богородска

В начале марта Богородская прокуратура Нижегородской области по обращению директора ООО «Агрофирмы Заря» провела проверку действий местной мэрии на соблюдении законодательства в сфере защиты прав предпринимателей.

Выяснилось, что в период с 2014 по 2016 года один из руководящих сотрудников администрации 6 раз незаконно отказывал фирме. Он не выдал разрешения на строительство молочно-товарной фермы, а также на продление срока ее действия и внесения в них изменений, ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию.

«Учитывая, что возведение объектов капитального строительства непосредственно связано с осуществлением юридическим лицом своего основного вида экономической деятельности, действия должностного лица администрации района существенно ограничили права и законные интересы предприятия», — отмечается в сообщении прокуратуры.

Напомним, 1 марта Нижегородские предприниматели пожаловались генпрокуратуре РФ на несоблюдение их прав.