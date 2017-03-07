Суд амнистировал обвиняемых по делу о крушении Ту-134 в Карелии

«Суд применяет в отношении Владимира Шкарупы, Владимира Пронина и Эдуарда Войтовского акт об амнистии с освобождением от отбывания наказания со снятием судимости», — огласил решение судья Наталья Молодцова.

Ранее прокуратура попросила для заместителя гендиректора аэропорта «Петрозаводск» — начальник аэропорта Шкарупы пять с половиной лет, для и.о. начальника авиационной метеорологической станции аэропорта «Петрозаводск» Пронина пять лет, для начальника управления радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи Росавиации Войтовского шесть лет колонии. Надзорное ведомство также просило поддержать все гражданские иски потерпевших.