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16:39 (мск), источник: Интерфакс

Суд амнистировал обвиняемых по делу о крушении Ту-134 в Карелии

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU — Прионежский районный суд признал виновными фигурантов дела о крушении Ту-134 в Карелии в 2011 году, но амнистировал всех троих подсудимых, передал корреспондент «Интерфакса» во вторник из зала суда.

«Суд применяет в отношении Владимира Шкарупы, Владимира Пронина и Эдуарда Войтовского акт об амнистии с освобождением от отбывания наказания со снятием судимости», — огласил решение судья Наталья Молодцова.

Ранее прокуратура попросила для заместителя гендиректора аэропорта «Петрозаводск» — начальник аэропорта Шкарупы пять с половиной лет, для и.о. начальника авиационной метеорологической станции аэропорта «Петрозаводск» Пронина пять лет, для начальника управления радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи Росавиации Войтовского шесть лет колонии. Надзорное ведомство также просило поддержать все гражданские иски потерпевших.

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