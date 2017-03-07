В Волгограде задержали похитителя автомобильных госномеров

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МВД, в полицию обратились четверо местных жителей, которые сообщили, что ночью неизвестный похитил с их авто государственные номера и оставил записку с требованием их выкупа и своим номером телефона для перечисления денег.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий 6 марта был задержан подозреваемый — 30-летний неработающий, злоупотребляющий наркотиками житель Дзержинского района. Подозреваемый сознался в содеянном. Похищенные номера, которые он прятал рядом с автомобилями, были обнаружены и возвращены владельцам. Полицейские возбудили уголовное дело. За содеянное мужчине грозит до одного года лишения свободы.