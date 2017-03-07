В Омске «Тойоту» вмяло в столб на мосту у Телецентра

Фотографии жуткой аварии на мосту 60 лет ВЛКСМ появились в паблике «ЧП Омск». Сегодня ранним утром Toyota Altezza на скорости врезалась в столб. Ударом машину буквально вмяло в опору, крыша, капот и бок с правой стороны были сильно повреждены.

Как сообщили в ГИБДД по Омской области, за рулем находился 22-летний молодой человек. В четвертом часу утра он ехал по мосту в сторону проспекта Мира, но не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и затем врезался в световую опору. В салоне были еще два пассажира: 20-летние девушка и парень. Все трое были доставлены в больницу.