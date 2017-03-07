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19:34 (мск), источник: РИА Новости

Суд в Петербурге признал законным продление ареста бывшего вице-губернатора

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 мар — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд во вторник оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на постановление о продлении до 9 мая срока содержания под стражей бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна по делу о мошенничестве при строительстве «Зенит-Арены», сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Дарья Лебедева.

Источник: РИА Новости

По данным СК РФ, Оганесян был задержан в Москве и заключен под стражу 18 ноября прошлого года по делу о хищении в 2014 году более 50 миллионов рублей при заключении генподрядчиком ИК «Трансстрой» с акционерным обществом «ТДМ» договора по поставке видеотабло для «Зенит-Арены». СК предъявил Оганесяну обвинение в мошенничестве. Ему грозит до 10 лет заключения. Ранее Смольнинский суд Петербурга продлил срок ареста до 9 мая.

«Суд оставил в силе постановление Смольнинского суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Оганесяну. Судебное заседание началось с 45-минутной задержкой в связи с нахождением Оганесяна у зубного врача», — сказала Лебедева.

Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для футбольного клуба «Зенит» в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. «Зенит-Арена» — один из самых дорогостоящих спорткомплексов в мире. По последним данным, общие затраты на его строительство могут составить около 40 миллиардов рублей, при этом изначально предполагалось потратить порядка 6,7 миллиарда рублей.

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