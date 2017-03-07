Суд в Петербурге признал законным продление ареста бывшего вице-губернатора

По данным СК РФ, Оганесян был задержан в Москве и заключен под стражу 18 ноября прошлого года по делу о хищении в 2014 году более 50 миллионов рублей при заключении генподрядчиком ИК «Трансстрой» с акционерным обществом «ТДМ» договора по поставке видеотабло для «Зенит-Арены». СК предъявил Оганесяну обвинение в мошенничестве. Ему грозит до 10 лет заключения. Ранее Смольнинский суд Петербурга продлил срок ареста до 9 мая.

«Суд оставил в силе постановление Смольнинского суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Оганесяну. Судебное заседание началось с 45-минутной задержкой в связи с нахождением Оганесяна у зубного врача», — сказала Лебедева.