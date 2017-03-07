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17:17 (мск), источник: Вести Иркутск

В Тайшете из горящего дома спасли двух малолетних детей. Они не пострадали, хотя дымом надышаться успели

В Тайшете 7 марта спасли двух детей из горящей квартиры. По какому-то фатальному стечению обстоятельств пожар случился на улице 8 Марта.

Очевидцы снимают, как горит квартира на третьем этаже. А в это время в запертом полыхающем жилище — двое малышей, брат с сестрой, которым два и три года. Пожар начался, когда родители оставили их дома одних.

По тревоге на место происшествия приезжают усиленные подразделения МЧС. Соседи сообщают о детских криках за запертой дверью. По многоколенной лестнице бойцы поднялись на балкон и потушили пожар. Затем проникли в квартиру. Там и обнаружили двух малышей.

От огня и дыма перепуганные брат с сестрой прятались в этой прихожей у двери. Спасатели говорят, еще пара минут, и могло случиться непоправимое. Малыши не пострадали, хотя надышались дымом. Сейчас они находятся в детском отделении местной ЦРБ под наблюдением медиков. Благодаря мастерству пожарных и бдительности соседей брата с сестрой удалось спасти.

Сейчас полиции предстоит выяснить, почему малолетние дети остались дома одни. Соседи говорят, семья переехала в этот дом недавно. Ни с кем особо не контактировала. Поэтому, чтобы сообщить родителям о происшествии, понадобилось время.

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