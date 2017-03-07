В Уфе спасли из пожара человека

По словам читателя, пожар возник в старой постройке. На вызов оперативно прибыли пожарные. В процессе тушения они вытащили из огня человека.

Постройка была уже практически расселена. Так что, скорее всего, в ней обитали бомжи, устроившие пожар. По словам очевидцев, спасенный человек также внешне напоминал бомжа, причем по возрасту он был не так уж и стар.

Обстоятельства происшедшего и данные о пострадавших уточняются.