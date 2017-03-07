В Ленобласти бизнесмен украл деньги для инвалидов
Бизнесмен получил деньги на установку специального оборудования для инвалидов, однако работы не были проведены.
Бизнесмен получил деньги на установку специального оборудования для инвалидов, однако работы не были проведены.
Предприниматель по условию договора обязан был оборудовать рабочее место для инвалида, для этих целей бизнесмену выделили 260 тыс. рублей. Мошенник предоставил фальшивые чеки о приобретенном оборудовании.
Инцидент произошел в Волосовском районе Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело.