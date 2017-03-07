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19:31 (мск), источник: ivbg.ru

В Ленобласти бизнесмен украл деньги для инвалидов

Бизнесмен получил деньги на установку специального оборудования для инвалидов, однако работы не были проведены.

Источник: AP 2017

Предприниматель по условию договора обязан был оборудовать рабочее место для инвалида, для этих целей бизнесмену выделили 260 тыс. рублей. Мошенник предоставил фальшивые чеки о приобретенном оборудовании.

Инцидент произошел в Волосовском районе Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело.

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