35-летний иркутянин умер сегодня во время Байкальского ледового марафона

Соревнования проходят в рамках международного фестиваля «Зимниада-2017», об этом сообщает «БайкалПост» со ссылкой на организаторов мероприятия.

По их данным, причина смерти неизвестна, предположительно — проблемы с сердцем или обезвоживание. Подробности происшествия уточняются. В 2016 году Байкальский ледовый марафон вошёл в пятёрку главных мировых гонок на выносливость. На участие в забеге в этом году заявилось рекордное число спортсменов — 200 человек из 32-х государств. Старт был дан из посёлка Танхой в Бурятии, финишировать спортсменам предстоит в Листвянке.