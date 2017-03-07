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18:09 (мск), источник: Вести Иркутск

35-летний иркутянин умер сегодня во время Байкальского ледового марафона

Соревнования проходят в рамках международного фестиваля «Зимниада-2017», об этом сообщает «БайкалПост» со ссылкой на организаторов мероприятия.

Соревнования проходят в рамках международного фестиваля «Зимниада-2017», об этом сообщает «БайкалПост» со ссылкой на организаторов мероприятия.

По их данным, причина смерти неизвестна, предположительно — проблемы с сердцем или обезвоживание. Подробности происшествия уточняются. В 2016 году Байкальский ледовый марафон вошёл в пятёрку главных мировых гонок на выносливость. На участие в забеге в этом году заявилось рекордное число спортсменов — 200 человек из 32-х государств. Старт был дан из посёлка Танхой в Бурятии, финишировать спортсменам предстоит в Листвянке.

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