Массовое ДТП в Казани: на проспекте Универсиады столкнулись 7 автомобилей
В Казани на проспекте Универсиады произошло массовое ДТП — там сразу столкнулись семь автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
В Казани на проспекте Универсиады произошло массовое ДТП — там сразу столкнулись семь автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
По словам очевидцев, виновником ДТП стал водитель «Газели», который врезался в два автомобиля, спустя несколько метров столкнулся еще с несколькими.
Информации о пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства ДТП.