Массовое ДТП в Казани: на проспекте Универсиады столкнулись 7 автомобилей

По словам очевидцев, виновником ДТП стал водитель «Газели», который врезался в два автомобиля, спустя несколько метров столкнулся еще с несколькими.

Информации о пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства ДТП.