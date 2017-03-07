16-летний самарец, играя на стройке, упал со второго этажа на арматуру

В Самаре16-летний подросток, упал со второго этажа строящегося дома на арматуру, сообщает 63.ru со ссылкой на поисково-спасательный отряд Самары.

Во вторник, 7 марта, в Самаре, на улице Черемшанской, 16-летний подросток, играя с друзьями на стройке, потеряв равновесие, упал с высоты второго этажа в сугроб, на арматуру.

При падении юноша получил травму ноги. Прибывшие на место происшествия спасатели помогли ему выбраться и передали пострадавшего бригаде «скорой помощи».

Подросток доставлен в медицинское учреждение.