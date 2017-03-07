Нижегородка арестована по подозрению в подготовке заказного убийства

В ходе предварительного следствия установлено, что осенью 2016 года у нижегородки возник умысел на убийство сожителя. Она предложила совершить убийство знакомому за денежное вознаграждение, который согласился и нашёл себе соучастника. Женщина передала им фотографии предполагавшейся жертвы, информацию о месте его жительства, а также ключ от подъезда, где он проживает.

Однако соучастник планируемого преступления сообщил в полицию о подготовке убийства. В январе 2017 года женщина потребовала совершить убийство до конца месяца или вернуть переданный ранее аванс в размере 86 тыс. рублей.

Согласно информации, довести убийство до конца не удалось, поскольку оно было инсценировано сотрудниками правоохранительных органов, а заказчице в качестве доказательства были предоставлены фотографии и личные вещи якобы убитого.

Принимая во внимание всю эту информацию, районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Напомним, ранее суд в Нижегородской области приговорил организатора заказного убийства компаньона по бизнесу к 20 годам колонии строгого режима.