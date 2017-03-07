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17:55 (мск), источник: НТА-Приволжье

Нижегородка арестована по подозрению в подготовке заказного убийства

Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, Московский районный суд Нижнего Новгрода избрал меру пресечения женщине, заказавшую убийство своего сожителя. 

В ходе предварительного следствия установлено, что осенью 2016 года у нижегородки возник умысел на убийство сожителя. Она предложила совершить убийство знакомому за денежное вознаграждение, который согласился и нашёл себе соучастника.  Женщина передала им фотографии предполагавшейся жертвы, информацию о месте его жительства, а также ключ от подъезда, где он проживает. 

Однако соучастник планируемого преступления сообщил в полицию о подготовке убийства. В январе 2017 года женщина потребовала совершить убийство до конца месяца или вернуть переданный ранее аванс в размере 86 тыс. рублей.

Согласно информации, довести убийство до конца не удалось, поскольку оно было инсценировано сотрудниками правоохранительных органов, а заказчице в качестве доказательства были предоставлены фотографии и личные вещи якобы убитого.   

Принимая во внимание всю эту информацию, районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. 

Напомним, ранее суд в Нижегородской области приговорил организатора заказного убийства компаньона по бизнесу к 20 годам колонии строгого режима.

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