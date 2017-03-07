На «Пионерской» нашли подозрительный предмет
Полицию и взрывотехников ОМОНа вызвали на станцию петербургского метро «Пионерская» днем 7 марта. Там нашли подозрительный цилиндрический предмет.
Полицию и взрывотехников ОМОНа вызвали на станцию петербургского метро «Пионерская» днем 7 марта. Там нашли подозрительный цилиндрический предмет.
Как сообщили «Фонтанке» в
При ближайшем рассмотрении бесхоз оказался забытым термосом размером 25 на 40 сантиметров. Станция на время проверки не закрывалась для пассажиров.