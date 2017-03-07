На «Пионерской» нашли подозрительный предмет

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербурге и области, специалистов-взрывотехников в подземку вызвали около 17.20. В верхнем вестибюле станции «Пионерская» нашли подозрительный предмет.

При ближайшем рассмотрении бесхоз оказался забытым термосом размером 25 на 40 сантиметров. Станция на время проверки не закрывалась для пассажиров.