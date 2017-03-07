В Темиртау на ТЭЦ-2 погиб рабочий

«6 марта 2017 года во время производственного процесса произошёл смертельный случай с работником подрядной организации ТОО “JІB Recruitment Temirtau” на ТЭЦ-2 АО “АрселорМиттал Темиртау”. Для выяснения обстоятельств случившегося создана специальная комиссия, ведётся расследование», — сообщили в пресс-службе «АрселорМиттал Темиртау».

Что конкретно случилось и как погиб рабочий, прямого ответа в компании «АрселорМиттал Темиртау» не дали.