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19:25 (мск), источник: Newtimes.kz

В Темиртау на ТЭЦ-2 погиб рабочий

6 марта в Темиртау на ТЭЦ-2 произошло ЧП. Скончался рабочий подрядной организации работником ТОО «JІB Recruitment Temirtau», передает nv.kz.

Источник: Newtimes.kz

«6 марта 2017 года во время производственного процесса произошёл смертельный случай с работником подрядной организации ТОО “JІB Recruitment Temirtau” на ТЭЦ-2 АО “АрселорМиттал Темиртау”. Для выяснения обстоятельств случившегося создана специальная комиссия, ведётся расследование», — сообщили в пресс-службе «АрселорМиттал Темиртау».

Что конкретно случилось и как погиб рабочий, прямого ответа в компании «АрселорМиттал Темиртау» не дали.

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