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19:03 (мск), источник: РИА Новости

Во Франции браконьеры проникли в зоопарк и убили белого носорога

ПАРИЖ, 7 мар — РИА Новости. Неизвестные преступники в ночь на вторник проникли на территорию зоопарка Туари во Франции, убили носорога и отпилили его рог, после чего скрылись с места преступления, говорится в сообщении зоопарка.

«В ночь на 7 марта злоумышленники, несмотря на все меры безопасности (пять сотрудников постоянно живут в парке, работают камеры видеонаблюдения), проникли в парк Туари и убили одного из трех белых носорогов, чтобы завладеть его рогом», — сказано в коммюнике.

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Браконьеры сломали внешнюю ограду парка, добрались до строения, где содержатся носороги, взломали внешнюю, железную, и внутреннюю двери, открыв доступ к обиталищу животных.

Жертвой преступников стал совсем молодой — четырехлетний — носорог по кличке Винс, который поселился в Туари два года назад (продолжительность жизни носорогов — 40−50 лет).

Винс появился на свет в конце 2012 года в зоопарке Burger' Zoo в Арнеме (Нидерланды) и принадлежал к подвиду южных белых носорогов, которые в XIX веке были практически полностью истреблены, в природе оставалось только 20−25 животных. В настоящее время в мире их около 20 тысяч, из них 18 тысяч — в Южной Африке. В европейских зоопарках содержится около 250 особей.

Они застрелили Винса и отпилили один из его рогов. На втором есть только следы пилы, что позволяет предположить, что-либо преступников кто-то спугнул, либо сломалась пила
зоопарк Туари
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Убитое животное утром обнаружила сотрудница зоопарка, которая за ним ухаживала. «Очень привязавшаяся к Винсу женщина, как и весь персонал парка, глубоко шокированы произошедшим», — отметили в зоопарке Туари.

Два других белых носорога — 37-летняя Грейси и пятилетний Бруно, который прибыл в Туари вместе с Винсом, не пострадали. Расследование инцидента поручено жандармерии Мант-ля-Жоли.

Носороги по всему миру являются мишенью браконьеров. Преступники охотятся за рогами носорогов, которые применяются в традиционной африканской медицине. В 1977 году покупка и продажа рогов носорогов была запрещена во всем мире, на черном рынке стоимость одного рога может составлять около 50 тысяч евро.

Комментарии
1
woodyM®SailorАВ
мигранты полюбому...
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