Во Франции браконьеры проникли в зоопарк и убили белого носорога

«В ночь на 7 марта злоумышленники, несмотря на все меры безопасности (пять сотрудников постоянно живут в парке, работают камеры видеонаблюдения), проникли в парк Туари и убили одного из трех белых носорогов, чтобы завладеть его рогом», — сказано в коммюнике.

Браконьеры сломали внешнюю ограду парка, добрались до строения, где содержатся носороги, взломали внешнюю, железную, и внутреннюю двери, открыв доступ к обиталищу животных.

Жертвой преступников стал совсем молодой — четырехлетний — носорог по кличке Винс, который поселился в Туари два года назад (продолжительность жизни носорогов — 40−50 лет).

Винс появился на свет в конце 2012 года в зоопарке Burger' Zoo в Арнеме (Нидерланды) и принадлежал к подвиду южных белых носорогов, которые в XIX веке были практически полностью истреблены, в природе оставалось только 20−25 животных. В настоящее время в мире их около 20 тысяч, из них 18 тысяч — в Южной Африке. В европейских зоопарках содержится около 250 особей.