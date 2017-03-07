Найдены 105 машин пострадавших от мошенников из автохауса «АвтоКомпаниСевен»

Установлено, что с августа 2013 года по май 2014-го фигуранты дела завладели 120 машинами и деньгами на общую сумму, превышающую Br2,5 млн.

«В ходе предварительного следствия найдены 105 машин. На имущество одного из обвиняемых — дом и земельный участок в Крыму предварительной стоимостью около Br4 млн — наложен арест. Главное следственное управление завершило расследование второй части уголовного дела о деятельности автохауса “АвтоКомпаниСевен”, которая передана прокурору для направления в суд», — проинформировала Юлия Гончарова.

Официальный представитель Следственного комитета пояснила, что потерпевших было много, поэтому уголовное дело пришлось разделить на две части. В 2015 году было выделено отдельное производство в отношении пяти человек.

Как сообщалось, фигуранты дела о мошенничестве в «АвтоКомпаниСевен» получили от 8 до 9,5 лет лишения свободы. Фирма занималась комиссионной оценкой и реализацией автомобилей. Однако руководство автохауса затягивало сроки продажи, присваивало себе деньги автовладельцев, в общем, не выполняло своих обязательств. Транспортные средства директор фирмы и остальные фигуранты уголовного дела присваивали.