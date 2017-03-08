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10:18 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде на ледовом спуске в аварию попали 10 автомобилей — видео

Массовая авария на площади Сенной произошла в Нижнем Новгороде 7 марта. Сразу несколько автомобилей стащило по ледовому спуску. Также в ДТП попали два маршрутных такси и грузовик. Видео с произошедшим опубликовано в соцсети.

На видео машины одну за другой стаскивает по льду. Автомобили врезаются в друг друга. Всего участниками массовой аварии на спуске стали около 10 транспортных средств.

Вероятнее всего, причиной ДТП стало обледенение трассы. Накануне в Нижнем Новгороде началось весеннее снеготаяние, а 7 марта в областном центре наблюдалось небольшое похолодание и ночью прошел ледяной дождь.

В следствие этого, дорога превратилась в каток, а ответственные службы не успели вовремя среагировать и посыпать автострады города песко-соляной смесью.

Утром в предпраздничный день на дорогах наблюдались многочисленные ДТП, а загруженность трасс достигла 9 баллов.

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