В Нижнем Новгороде на ледовом спуске в аварию попали 10 автомобилей — видео

На видео машины одну за другой стаскивает по льду. Автомобили врезаются в друг друга. Всего участниками массовой аварии на спуске стали около 10 транспортных средств.

Вероятнее всего, причиной ДТП стало обледенение трассы. Накануне в Нижнем Новгороде началось весеннее снеготаяние, а 7 марта в областном центре наблюдалось небольшое похолодание и ночью прошел ледяной дождь.

В следствие этого, дорога превратилась в каток, а ответственные службы не успели вовремя среагировать и посыпать автострады города песко-соляной смесью.

Утром в предпраздничный день на дорогах наблюдались многочисленные ДТП, а загруженность трасс достигла 9 баллов.