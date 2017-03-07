Полный чемодан «липовых» документов попытались вывезти из Молдовы

Речь идет о 46-летней жительнице Дубоссар, которая планировала улететь в Стамбул с чемоданом, полным фальшивых документов. Она намеревалась тайно перевезти поддельные паспорта, военные билеты, свидетельства о рождении, дипломы и другие бумаги. Также правоохранительные органы обнаружили при ней книжку, где были указаны расценки на каждый вид «липовых» документов.

Женщина задержана. Документы изъяты на экспертизу.