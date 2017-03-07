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21:38 (мск), источник: Sputnik.md

Полный чемодан «липовых» документов попытались вывезти из Молдовы

КИШИНЕВ, 7 мар — Sputnik. Сотрудники Пограничной полиции Молдовы на контрольно-пропускном пункте в Международном аэропорту Кишинева задержали женщину, которая намеревалась перевести 150 поддельных идентификационных документов.

Источник: Sputnik.md

Речь идет о 46-летней жительнице Дубоссар, которая планировала улететь в Стамбул с чемоданом, полным фальшивых документов. Она намеревалась тайно перевезти поддельные паспорта, военные билеты, свидетельства о рождении, дипломы и другие бумаги. Также правоохранительные органы обнаружили при ней книжку, где были указаны расценки на каждый вид «липовых» документов.

Женщина задержана. Документы изъяты на экспертизу.

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Полный чемодан 'липовых' документов попытались вывезти из Молдовы
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