В Харькове пенсионер покончил с собой, выпрыгнув из кабины «колеса обозрения»

«По предварительной информации 66-летний пенсионер покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из кабины аттракциона “Колесо обозрения”. От полученных травм мужчина скончался», — сообщили в пресс-службе полиции.

Информация о происшествии поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции Харькова в 16:20.

Пресс-офицер Шевченковского отдела полиции Ирина Мусиенко рассказала, что по адресу выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители опросили свидетелей и осмотрели место происшествия. По словам очевидца стало известно, что мужчина находился в кабинке один и выпрыгнул с самой верхней точки аттракциона.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство» Уголовного кодекса Украины. Проверка продолжается.