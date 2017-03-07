В Харькове пенсионер покончил с собой, выпрыгнув из кабины «колеса обозрения»
В Харькове пенсионер разбился насмерть, выпрыгнув из кабины «колеса обозрения». Об этом сообщает
В Харькове пенсионер разбился насмерть, выпрыгнув из кабины «колеса обозрения». Об этом сообщает
«По предварительной информации 66-летний пенсионер покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из кабины аттракциона “Колесо обозрения”. От полученных травм мужчина скончался», — сообщили в
Информация о происшествии поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции Харькова в 16:20.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство» Уголовного кодекса Украины. Проверка продолжается.