Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу
Под Донецком идут ожесточенные бои, ВСУ несут серьезные потери
Жителей хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Спустя годы открываются сокровенные тайны Андрея Миронова
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
«Работать стали меньше, но дольше»: как отменяли шестидневку7 марта 1967 года принято постановление о переходена 5-дневную рабочую неделю с 2 выходными днями. Почему современники оценивали переход неоднозначно?
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
«В Киеве - паника и растерянность»: экс-премьер Украины о Крыме
«Штурмовой «колобок»: СМИ об оружии спецназа РФ
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Экс-командиры НАТО испугались «маленьких синих моряков» РФ – СМИ
Оружие Путина пошатнет мировой баланс сил – СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
12Первая женщина в космосе
12Наступление на Мосул
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
21:06 (мск), источник: 112.ua

В Харькове пенсионер покончил с собой, выпрыгнув из кабины «колеса обозрения»

В Харькове пенсионер разбился насмерть, выпрыгнув из кабины «колеса обозрения». Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.

«По предварительной информации 66-летний пенсионер покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из кабины аттракциона “Колесо обозрения”. От полученных травм мужчина скончался», — сообщили в пресс-службе полиции.

Информация о происшествии поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции Харькова в 16:20.

Пресс-офицер Шевченковского отдела полиции Ирина Мусиенко рассказала, что по адресу выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители опросили свидетелей и осмотрели место происшествия. По словам очевидца стало известно, что мужчина находился в кабинке один и выпрыгнул с самой верхней точки аттракциона.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство» Уголовного кодекса Украины. Проверка продолжается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Минюсте заявляют, что после победы в суде ООН Украина сможет требовать от РФ компенсацию
Трамп назвал Обаму слабаком в отношениях с Россией
Памфилова поддержала перенос президентских выборов в 2018 году
Нацбанк Украины пригрозил Сбербанку санкциями
«Почта России» запустит торговлю продуктами через свои каталоги
СМИ: организатор ареста Улюкаева уволен из «Роснефти» и ФСБ
Президент США объявил о возобновлении экскурсий по Белому дому
Смерть Джорджа Майкла наступила от естественных причин
Спорт
«Короли» остудят южный пыл «Наполи»: анонс матчей Лиги чемпионов Итальянский "Наполи" надеется на родные стены, мощь своей атаки, Пепе Рейну в воротах и удачу в ответной встрече с мадридским "Реалом"
Авто
Огромный кроссовер Audi Q8: премьера состоялась Audi часто показывает несколько концептов с похожими названиями. И это всегда означает только одно — серийная версия не за горами
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу Актриса и режиссер, вошедшая в состав жюри в девятом сезоне популярной телепрограммы, снова подверглась критике телезрителей из-за неосторожных слов
Недвижимость
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Ипотечные ставки в России упали до рекордных минимумов
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
В России введут новые нормы труда для женщин Новые санитарные нормы также не разрешают беременным находиться за компьютером больше трех часов.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь