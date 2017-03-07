Водитель и пешеход подрались на юге Москвы
Водитель и пешеход подрались на юге столицы, сообщает телеканал «Москва 24». Видеозапись инцидента ранее появилась в Сети.
Водитель и пешеход подрались на юге столицы, сообщает телеканал «Москва 24». Видеозапись инцидента ранее появилась в Сети.
Сообщается, что водитель автомобиля с дипломатическими номерами не пропустил пешехода, переходившего дорогу. После того, как пешеход сделал ему замечание, водитель вышел из машины и спровоцировал драку.
Разнимать дерущихся пришлось водителям других автомобилей.