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22:05 (мск), источник: m24.ru

Водитель и пешеход подрались на юге Москвы

Водитель и пешеход подрались на юге столицы, сообщает телеканал «Москва 24». Видеозапись инцидента ранее появилась в Сети.

Сообщается, что водитель автомобиля с дипломатическими номерами не пропустил пешехода, переходившего дорогу. После того, как пешеход сделал ему замечание, водитель вышел из машины и спровоцировал драку.

Разнимать дерущихся пришлось водителям других автомобилей.

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Драка водителя и пешехода активно обсуждается пользователями Сети
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