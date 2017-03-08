Беременная двойней женщина сбила школьниц в Хабаровске

Женщина ехала домой из больницы, когда внезапно у нее закружилась голова. Почувствовав недомогание, она решила остановиться, как вдруг увидела, что прямо перед ней идут две девочки. Одну из них машина ударила фронтально, другую задела зеркалом. Медицинская помощь понадобилась только одной из пострадавших. Серьезных травм у нее не нашли.

За руль беременная двойней хабаровчанка в последнее время старается не садиться. Исключение, по ее словам, она сделала лишь для поездки на процедуры.