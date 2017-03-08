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01:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Десятки человек пострадали при столкновении поезда и автобуса в США

В США товарный поезд столкнулся с автобусом. Об этом во вторник, 7 марта, сообщает WLOX со ссылкой на главу местной полиции Джона Миллера.

Источник: AP 2017

По его данным, инцидент произошел на железнодорожном переезде в городе Билокси, штат Миссисипи, около 14:15 (23:15 мск). В результате погибли по меньшей мере четыре человека, счет пострадавших идет на десятки.

Миллер рассказал, что автобус ехал из города Остин, штат Техас, в нем находились порядка 50 пассажиров, большинство — пожилые люди. Пожарным, которые в США также выполняют спасательные функции, пришлось доставать пострадавших из поврежденного транспортного средства через окна. Госпитализированы 35 человек, некоторые из них были доставлены в медучреждения воздушным путем.

В состав входило 52 вагона — 27 с грузом и 25 пустых, он следовал из Нового Орлеана в Алабаму.

По словам очевидцев, пересекая рельсы, автобус застрял и остановился. Однако Миллер не подтвердил это предположение. Известно также, что после столкновения поезд протащил автобус на некоторое расстояние. Причины аварии пока не известны.

В конце января в штате Юта пассажирский поезд протаранил две фуры. Столкновение произошло из-за неисправности автоматики на переезде. В результате столкновения ни пассажиры состава, ни водители большегрузов, не пострадали.

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