В Запорожье на посетителя бани напал лев

Он рассказал, что отдыхал в бане с друзьями, а когда вышел на улицу, чтобы принести дров, его схватил зубами за руку лев, который жил в клетке на территории заведения. Зверь попытался затащить в клетку мужчину, но ему помог освободиться друг.

Об этом сообщила пресс-секретарь Запорожской патрульной полиции Юлия Шеймухова в Facebook.