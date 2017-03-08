В Запорожье на посетителя бани напал лев
В Комунаровском районе Запорожья 6 марта около полуночи к патрульным полицейским за помощью обратился мужчина с рваными ранами правой руки и ноги.
В Комунаровском районе Запорожья 6 марта около полуночи к патрульным полицейским за помощью обратился мужчина с рваными ранами правой руки и ноги.
Он рассказал, что отдыхал в бане с друзьями, а когда вышел на улицу, чтобы принести дров, его схватил зубами за руку лев, который жил в клетке на территории заведения. Зверь попытался затащить в клетку мужчину, но ему помог освободиться друг.
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