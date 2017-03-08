Грабитель банка в Приморье, угрожавший подорвать себя, задержан
По предварительным данным было похищено 6 млн рублей.
По предварительным данным было похищено 6 млн рублей.
Владивосток, 8 марта, PrimaMedia.
Полицейскими при поддержке бойцов Росгвардии и сотрудников УФСБ России по Приморскому краю задержан 45-летний житель Уссурийска, который, угрожая самоподрывом, ограбил уссурийское отделение Промсвязьбанка 7 марта. Мужчине могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с крупным денежным штрафом, сообщили ИА PrimaMedia в
Напомним, что в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение сотрудницы банка о хищении денежных средств. На место происшествия прибыла
Как ранее сообщало Ussurmedia, по предварительным данным похищено 6 млн рублей.
На место выехала
Наряды наружных служб полиции ориентировали на задержание злоумышленника.
Полицейские при поддержке бойцов Росгвардии и сотрудников УФСБ России задержали преступника в жилом доме в Уссурийске на улице Ползунова.
«Возбуждено уголовное дело по статье “Разбой”. Мужчине могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с крупным денежным штрафом», — рассказали в
По ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.