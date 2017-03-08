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07:43 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Грабитель банка в Приморье, угрожавший подорвать себя, задержан

По предварительным данным было похищено 6 млн рублей.

Владивосток, 8 марта, PrimaMedia.

Полицейскими при поддержке бойцов Росгвардии и сотрудников УФСБ России по Приморскому краю задержан 45-летний житель Уссурийска, который, угрожая самоподрывом, ограбил уссурийское отделение Промсвязьбанка 7 марта. Мужчине могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с крупным денежным штрафом, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Напомним, что в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение сотрудницы банка о хищении денежных средств. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Установлено, что в помещение банка вошел мужчина и, угрожая совершить самоподрыв, потребовал передать ему деньги. При этом злоумышленник запретил пользоваться охранной сигнализацией. Завладев деньгами, злоумышленник покинул помещение банка и скрылся на автомашине.

Как ранее сообщало Ussurmedia, по предварительным данным похищено 6 млн рублей.

На место выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции провели комплекс мероприятий, направленных на установление личности и задержание подозреваемого.

Наряды наружных служб полиции ориентировали на задержание злоумышленника.

Полицейские при поддержке бойцов Росгвардии и сотрудников УФСБ России задержали преступника в жилом доме в Уссурийске на улице Ползунова.

«Возбуждено уголовное дело по статье “Разбой”. Мужчине могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с крупным денежным штрафом», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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