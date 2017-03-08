Сколько квартир, машин и денег нашли у осужденных военных

Максимальное наказание — 11 и 13 лет с конфискацией имущества — вынесли организаторам. Это высокопоставленные офицеры Минобороны, сообщает телеканал КТК.

Организованную преступную группу в Министерстве обороны возглавляли высокопоставленные сотрудники. Это уже доказано в суде.

Известно, что входили в нее офицеры Главного управления расквартирования войск Вооруженных сил и департамента бюджетного планирования и финансов оборонного ведомства — всего 11 человек.

Все они и проходили по делу о хищении колоссальной суммы — более 2 млрд тенге. Деньги были выделены для нужд Вооруженных сил.

По данному делу осуждены 11 лиц. Руководителям организованной преступной группы назначены длительные сроки наказания в виде лишения свободы — от 11 до 13 лет. Остальные участники осуждены к лишению свободы на 7−11 лет.

Помимо военных по делу проходил и один предприниматель, через которого, по всей видимости, и обналичивали деньги.

В качестве дополнительной меры наказания суд назначил конфискацию имущества. В этот список попала элитная недвижимость, деньги и автомобили представительского класса.

Судом с осужденных взыскан причиненный государству ущерб, а также конфисковано имущество осужденных, приобретенное на средства, добытые преступным путем в виде квартир, встроенных помещений, парковочных мест и офисных помещений в элитных жилых комплексах городов Астана и Алматы, дорогостоящие автотранспортные средства и денежные средства, изъятые по месту их проживания.

Среди осужденных бывший начальник главного управления расквартирования войск Вооруженных сил Ильдар Гиниатулин. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. У него конфисковали две трехкомнатные квартиры и деньги сразу на девяти банковских счетах.

Но самая богатая коллекция недвижимости обнаружилась у подполковника Айдара Келисова.

Пять трехкомнатных квартир, три из которых — в элитном жилкомплексе Астаны, несколько парковочных мест в этом же доме, а также деньги на нескольких счетах.

Также у фигурантов забрали 4 нежилых помещения, 27 офисов и парковочных мест в алматинском жилкомплексе и 9 иномарок класса люкс.

Как мы сообщали ранее, вынесен приговор по уголовному делу в отношении должностных лиц Министерства обороны Республики Казахстан.