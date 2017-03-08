Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу
Под Донецком идут ожесточенные бои, ВСУ несут серьезные потери
Сын Матвиенко, дочь Шойгу: где работают дети крупных чиновников
Спустя годы открываются сокровенные тайны Андрея Миронова
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Подарок на миллион и больше. 11 роскошных безумств ради женщинКоролевства, бриллианты, дворцы - от Фердинанда II Арагонского до Романа Абрамовича.
Необычные роды звездных мам: пять историй
В России введут новые нормы труда для женщин
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
«В Киеве - паника и растерянность»: экс-премьер Украины о Крыме
«Штурмовой «колобок»: СМИ об оружии спецназа РФ
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Экс-командиры НАТО испугались «маленьких синих моряков» РФ – СМИ
Оружие Путина пошатнет мировой баланс сил – СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
10Освобожденная Пальмира
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
07:29 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Вспышки АЧС зафиксированы в Николаевской области

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирована в Николаевской области, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

По данным ведомства, гибель свиней от АЧС 3 марта была зафиксирована в частном хозяйстве в селе Соколовка Николаевской области области.

«В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС», — говорится в сообщении.

В последнее время в разных регионах Украины регулярно фиксируют вспышки АЧС. Ранее ведомство сообщало, что случаи АЧС были зарегистрированы в Луганской, Кировоградской, Одесской и Черниговской областях.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Слова Яценюка о России насмешили ведущего «Би-би-си»
Путин поздравил женщин с 8 Марта стихами
США готовы сохранять «украинские» санкции в отношении РФ
Маккейн полагает, что WikiLeaks связана с Россией
Премьеру Британии не позволят выйти из ЕС без соглашения
«Реал» и «Бавария» прошли в следующий раунд Лиги чемпионов
Из-за выпуска «Минуты славы» уволен сотрудник Первого канала
Более 30 человек ранены при столкновении поезда и автобуса в США
Спорт
Это всё. «Бавария» закончила эпоху Арсена Венгера Наверное, это не должно было закончиться так, но, по крайней мере, всё к тому шло
Авто
Огромный кроссовер Audi Q8: премьера состоялась Audi часто показывает несколько концептов с похожими названиями. И это всегда означает только одно — серийная версия не за горами
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу Актриса и режиссер, вошедшая в состав жюри в девятом сезоне популярной телепрограммы, снова подверглась критике телезрителей из-за неосторожных слов
Недвижимость
В России участились случаи афер с газовыми счетчиками
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
На снос московских хрущевок уйдут три бюджета города
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
В России введут новые нормы труда для женщин Новые санитарные нормы также не разрешают беременным находиться за компьютером больше трех часов.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь