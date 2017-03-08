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07:42 (мск), источник: PrimaMedia.ru

В недавно открытом торговом центре в Приморье эвакуировали людей

Сработал датчик пожарной сигнализации.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 8 марта, PrimaMedia.

В гипермаркете «Самбери», который открылся в декабре 2016 года в городе Фокино, произошла эвакуация людей. Сработал датчик пожарной сигнализации из-за того, что печь для выпечки в цеху собственного производства не выдержала нагрузки в праздник 8 марта, поэтому по громкой связи объявили пожарную тревогу, и посетители начали покидать магазин, сообщил ИА PrimaMedia дежурный директор гипермаркета «Самбери» в городе Фокино.

—В цехе собственного производства интенсивней обычного работала конвекционная печь для выпечки, потому что в праздник повышенный спрос на хлебобулочные изделия. Поэтому она выделяла больше пара, чем обычно, вот из-за этого и сработал датчик пожарной сигнализации. Он работал три минуты, но в магазине начали проводить эвакуационные действия. Когда датчик перестал работать, люди вернулись в магазин за покупками, паники ни у кого не было, — рассказал дежурный директор магазина.

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