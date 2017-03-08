В недавно открытом торговом центре в Приморье эвакуировали людей
Сработал датчик пожарной сигнализации.
Сработал датчик пожарной сигнализации.
Владивосток, 8 марта, PrimaMedia.
В гипермаркете «Самбери», который открылся в декабре 2016 года в городе Фокино, произошла эвакуация людей. Сработал датчик пожарной сигнализации
—В цехе собственного производства интенсивней обычного работала конвекционная печь для выпечки, потому что в праздник повышенный спрос на хлебобулочные изделия. Поэтому она выделяла больше пара, чем обычно, вот