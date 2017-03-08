В недавно открытом торговом центре в Приморье эвакуировали людей

Владивосток, 8 марта, PrimaMedia.

В гипермаркете «Самбери», который открылся в декабре 2016 года в городе Фокино, произошла эвакуация людей. Сработал датчик пожарной сигнализации из-за того, что печь для выпечки в цеху собственного производства не выдержала нагрузки в праздник 8 марта, поэтому по громкой связи объявили пожарную тревогу, и посетители начали покидать магазин, сообщил ИА PrimaMedia дежурный директор гипермаркета «Самбери» в городе Фокино.