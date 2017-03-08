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08:20 (мск), источник: РИА Новости

В Кабуле у здания военного госпиталя прогремел взрыв, слышна стрельба

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Взрыв произошел у здания военного госпиталя в афганской столице, слышна стрельба, передает агентство Рейтер со ссылкой на местного чиновника.

Агентство уточняет, что медицинское учреждение находится неподалеку от посольства США в Кабуле.

Других деталей пока не поступало.

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