В Кабуле у здания военного госпиталя прогремел взрыв, слышна стрельба
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Взрыв произошел у здания военного госпиталя в афганской столице, слышна стрельба, передает агентство Рейтер со ссылкой на местного чиновника.
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Взрыв произошел у здания военного госпиталя в афганской столице, слышна стрельба, передает агентство Рейтер со ссылкой на местного чиновника.
Агентство уточняет, что медицинское учреждение находится неподалеку от посольства США в Кабуле.
Других деталей пока не поступало.