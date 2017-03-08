Водитель Nissan протаранил столб у ГПНТБ и чуть не сбил пешехода
Вечером 7 марта пьяный водитель минивэна Nissan Liberty врезался в столб у ГПНТБ в Октябрьском районе, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».
Вечером 7 марта пьяный водитель минивэна Nissan Liberty врезался в столб у ГПНТБ в Октябрьском районе, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».
Водитель Nissan протаранил столб у ГПНТБ и чуть не сбил пешехода, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».
Как рассказали спасатели МАСС, водитель минивэна Nissan Liberty был пьян и допустил наезд на столб.
«От удара, который произошёл на приличной скорости, автомобиль отлетел на тротуар и встал поперёк него, получив критические повреждения», — сообщают подписчики «АСТ-54».
На кадрах видно, что от машины в последний момент успел увернуться пешеход. По предварительной информации, водитель иномарки получил серьезные травмы, врачи борются за жизнь мужчины.