Водитель Nissan протаранил столб у ГПНТБ и чуть не сбил пешехода, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».

Как рассказали спасатели МАСС, водитель минивэна Nissan Liberty был пьян и допустил наезд на столб.



«От удара, который произошёл на приличной скорости, автомобиль отлетел на тротуар и встал поперёк него, получив критические повреждения», — сообщают подписчики «АСТ-54».

На кадрах видно, что от машины в последний момент успел увернуться пешеход. По предварительной информации, водитель иномарки получил серьезные травмы, врачи борются за жизнь мужчины.