В Днепре выявлена схема растраты 3 миллионов госсредств

«В 2014 году руководство государственного предприятия, которое занимается производством и ремонтом электровозов, перечислило три миллиона гривен за ремонт двигателей частному предприятию, которое вообще нет специального технологического оборудования и необходимых специалистов. Вследствие чего двигатели не отремонтировано, а деньги переведены на счета фиктивных предприятий и разворовано», — говорится в сообщении.

При этом, отметили в ведомстве, характерно, что государственное предприятие имеет задолженность по выплате заработной платы в размере 7 миллионов гривен, которую руководство скрыло от контролирующих органов.

Во время обысков по местам жительства и работы злоумышленников правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию реально существовавших и фиктивных предприятий, электронные носители информации, банковские документы, подтверждающие преступную деятельность руководства ГП и немало материальных ценностей, принадлежащих руководителю предприятия.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 175 Уголовного кодекса Украины. Руководителю предприятия сообщено о подозрении. Продолжается следствие.