Водитель автомобиля Toyota погиб в ДТП с КАМАЗом в Иркутской области

Столкновение двух автомобилей — Toyota Corona и КАМАЗа — произошло сегодня, 8 марта, около 6.00 в поселке Чунском Иркутской области. водитель иномарки не выдержал дистанцию до впереди идущего транспортного средства и допустил столкновение с грузовиком. В результате аварии водитель легкового автомобиля от полученных ранений скончался на месте происшествия до приезда скорой. Четыре пассажира, находившиеся в Toyota получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.