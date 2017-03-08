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10:32 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Водитель автомобиля Toyota погиб в ДТП с КАМАЗом в Иркутской области

Четыре пассажира иномарки находятся в больнице.

Столкновение двух автомобилей — Toyota Corona и КАМАЗа — произошло сегодня, 8 марта, около 6.00 в поселке Чунском Иркутской области. водитель иномарки не выдержал дистанцию до впереди идущего транспортного средства и допустил столкновение с грузовиком. В результате аварии водитель легкового автомобиля от полученных ранений скончался на месте происшествия до приезда скорой. Четыре пассажира, находившиеся в Toyota получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

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