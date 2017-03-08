Омич откликнулся на спам и потерял все деньги с карты

В полицию с заявлением о краже 4 тысяч рублей обратился 52-летний житель Чкаловского поселка. Мужчина рассказал, что ему на телефон, подключенный к мобильному банку, пришло смс со ссылкой на известный сайт по продаже товаров и услуг. После перехода по ссылке загрузилось некое приложение, и с карты списались все деньги, которые на ней были.

Полицейские, проверяя движение средств по счету, выяснили, что деньги обналичил житель другого региона. Злоумышленник получил доступ к счету омича с помощью вирусной программы.

— В настоящее время принимаются меры к задержанию дистанционного преступника, — сообщили в УМВД по Омской области.