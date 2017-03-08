Мужчина госпитализирован после хлопка газа в одном из домов Хабаровска
ЧП не привело к возгоранию и разрушению несущих конструкций, говорят в МЧС.
ЧП не привело к возгоранию и разрушению несущих конструкций, говорят в МЧС.
Мужчина пострадал в результате хлопка газовоздушной смеси в одном из домов Хабаровска утром в среду, 8 марта, сообщили в краевом главке МЧС России.
Инцидент произошел на третьем этаже жилой пятиэтажки на улице Мухина. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 8:35.
По имеющейся информации, пострадавший — хозяин квартиры. Он получил ожоги рук и лица. Его госпитализировали во Вторую краевую больницу.
По данным МЧС, хлопок газа не привел к возгоранию и повреждению несущих конструкций. Ударная волна лишь выбила стекла в окнах на кухне. Отселять жильцов не пришлось.
Что стало причиной происшествия — выясняют специалисты.