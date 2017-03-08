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11:01 (мск), источник: АиФ Хабаровск

Мужчина госпитализирован после хлопка газа в одном из домов Хабаровска

ЧП не привело к возгоранию и разрушению несущих конструкций, говорят в МЧС.

Источник: AP 2017

Мужчина пострадал в результате хлопка газовоздушной смеси в одном из домов Хабаровска утром в среду, 8 марта, сообщили в краевом главке МЧС России.

Инцидент произошел на третьем этаже жилой пятиэтажки на улице Мухина. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 8:35.

По имеющейся информации, пострадавший — хозяин квартиры. Он получил ожоги рук и лица. Его госпитализировали во Вторую краевую больницу.

По данным МЧС, хлопок газа не привел к возгоранию и повреждению несущих конструкций. Ударная волна лишь выбила стекла в окнах на кухне. Отселять жильцов не пришлось.

Что стало причиной происшествия — выясняют специалисты.

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