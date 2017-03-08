Приморский пенсионер застрелил старого недруга из антикварного ружья

По версии следователей СУ СКР по Приморью, 9 февраля на ул. Центральная в селе Верхний перевал Пожарского района пьяный 63-летний мужчина в ссоре с 75-летним односельчанином выстрелил в него из ружья 1913 года.

Сейчас фигуранту предъявлено обвинение, по уголовному делу назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.