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10:55 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморский пенсионер застрелил старого недруга из антикварного ружья

В Пожарском районе Приморья расследуют уголовное дело: один пенсионер застрелил другого из дореволюционного ружья. Об этом сообщает ИА Дейта.

Источник: 25.мвд.рф

По версии следователей СУ СКР по Приморью, 9 февраля на ул. Центральная в селе Верхний перевал Пожарского района пьяный 63-летний мужчина в ссоре с 75-летним односельчанином выстрелил в него из ружья 1913 года.

Сейчас фигуранту предъявлено обвинение, по уголовному делу назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Стоит отметить, что благодаря грамотным оперативно-следственным действиям обвиняемый был задержан в те же сутки и взят под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции.

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