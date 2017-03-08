В Тольятти Mazda влетела в Opel

По информации очевидцев, Mazda вылетела с кольцевой развязки улиц Жукова и Ленинского проспекта. 30-летний водитель не справился с управлением и машина оказалась на встречке, сообщают «Происшествия Тольятти».

В это время по дороге от ул. Свердлова к ул. Жукова ехал Opel. Столкновение произошло у въезда в карман 9-го квартала. В результате практически лобового удара машины получили сильные повреждения.

В ДТП пострадал водитель Opel. Его осмотрели медики и отправили на амбулаторное лечение. Благодаря сработавшим подушкам безопасности травмы его оказались не столь серьезны. Водитель Mazda не пострадал.