В аэропорт Алматы вернулся борт Air Astana из-за неисправности в системе навигации
8 марта
8 марта
Посадка лайнера А321 благополучно произошла в 09.47. На борту самолёта было 97 пассажиров и 10 членов экипажа. Первыми о доставленных неудобствах сообщили пассажиры прерванного авиарейса.
Также о неисправности самолёта сообщил в социальной сети финансовый аналитик Денис Кривошеев. По его мнению, случившееся негативно отражается на имидже компании.
«Что происходит в Air Astana? Из достоверных источников стало известно, что
Получить комментарий авиакомпании Air Astana пока не удалось, однако в Международном аэропорту Алматы факт подтвердили.
Корреспонденту informburo.kz сообщили, что самолёт заменили, и в 12:05 новый борт вылетел в Атырау.
7 марта «Боинг-757» Air Astana, выполнявший рейс по маршруту Астана — Алматы, произвёл посадку в штатном режиме после выключения экипажем левого двигателя по технической причине. На борту находилось 69 человек и 8 членов экипажа.