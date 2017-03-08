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10:38 (мск), источник: Informburo.kz

В аэропорт Алматы вернулся борт Air Astana из-за неисправности в системе навигации

8 марта из-за неполадок в системе навигации борт КC877, летевший по маршруту Алматы — Атырау, вынужден был вернуться в аэропорт южной столицы.

Источник: Informburo.kz

Посадка лайнера А321 благополучно произошла в 09.47. На борту самолёта было 97 пассажиров и 10 членов экипажа. Первыми о доставленных неудобствах сообщили пассажиры прерванного авиарейса.

Также о неисправности самолёта сообщил в социальной сети финансовый аналитик Денис Кривошеев. По его мнению, случившееся негативно отражается на имидже компании.

«Что происходит в Air Astana? Из достоверных источников стало известно, что 08.03.17 Рейс КC877, выполнявшийся на А321 по маршруту Алматы — Атырау, произошёл сбой навигационного оборудования. В 09.15 экипаж принял решение вернуться в порт вылета. Аварийную обстановку не объявлял, но факт остаётся. Сбой оборудования, в череде отказов, не очень идёт на пользу имиджу компании, да и теория вероятности уже не в пользу Air Astana», — сообщил в Facebook Денис Кривошеев.

Получить комментарий авиакомпании Air Astana пока не удалось, однако в Международном аэропорту Алматы факт подтвердили.

Корреспонденту informburo.kz сообщили, что самолёт заменили, и в 12:05 новый борт вылетел в Атырау.

7 марта «Боинг-757» Air Astana, выполнявший рейс по маршруту Астана — Алматы, произвёл посадку в штатном режиме после выключения экипажем левого двигателя по технической причине. На борту находилось 69 человек и 8 членов экипажа.

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