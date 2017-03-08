В Челябинске поймали наркодилеров

Двоих жителей Челябинска подозревают в незаконном обороте наркотиков.

Молодых людей задержали накануне вечером, 7 марта, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Мужчина и женщина, 1993 и 1994 года рождения соответственно, хранили нелегальный товар в квартире на улице Литовской в Ленинском районе.

«Было изъято 248 граммов наркотического вещества синтетического происхождения «PVP», так называемые «соли», — пояснили в ГУ МВД по Челябинской области.

Стражи порядка выяснили, что наркотики подозреваемые планировали продать. Возбуждено уголовное дело. Дилеры находятся в изоляторе временного содержания, им грозит до 20 лет лишения свободы.