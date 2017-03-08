Под Тольятти под мостом у поселка Поволжский утонул автомобиль Subaru

На трассе М-5 под Тольятти пять человек вытаскивали из огромной лужи полноприводный автомобиль «Субару». Об этом 63.ru сообщили очевидцы инцидента.

Они рассказали, что предупреждали водителя, что проезжать на этом участке опасно. Однако он понадеялся на мощь своего железного коня.

В итоге автомобиль вытаскивали пять человек и машина с ручным приводом.

Добавим, что в этом месте при весеннем половодье и в осеннюю распутицу постоянно застревают автомобили.

Местные жители знают, что проезд не предназначен для автомобилей. Его обустроили для прохождения талых вод и скота.