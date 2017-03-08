Два автомобиля провалились под лед озера Ханка в Приморье

Утром 8 марта в Ханкайском районе Приморья два автомобиля провалились под лед озера Ханка, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на очевидцев событий.

Водители микрогрузовика и внедорожника проигнорировали предупреждения МЧС о запрете выезда на акваторию водоема и все же выехали на лед озера. В результате — джип провалился колесами, но все же смог выехать. А вот кузов грузовик мгновенно наполнился водой.

По предварительной информации, инцидент обошелся без пострадавших.